Guasto improvviso a Nocera Superiore: sospensione idrica ad horas

Disagi improvvisi, a Nocera Superiore: a causa di un guasto improvviso, infatti, sono in corso mancanze d'acqua e abbassamenti di pressione in questo pomeriggio, dalle 16 alle 18:30.

La mappa

Come rende noto la Gori, a secco, in particolare, via Cupa Baldini, via Collina Citola, via Massimiliano Randino, via Citola e tutte le traverse della zona.