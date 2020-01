Guasto alla condotta: sospensione idrica ad horas a Nocera Inferiore

Disagi improvvisi, in questo pomeriggio, a Nocera Inferiore. La Gori, infatti, ha reso noto che dalle 17 di oggi e fino alle 20, verrà sospeso o subirà abbassamenti il servizio idrico, in diverse strade. La causa è rappresentata da un guasto improvviso.

La mappa dei disagi

A restare a secco per 3 ore, via Dei Filangieri, via Cupa del Serio e via Prisco Palumbo.