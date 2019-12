Lavori alla condotta di Giffoni: Salerno e provincia a secco, i disagi

A secco, mezza provincia, nella giornata di oggi, 19 dicembre. Come fa sapere la Ausino Spa, ”per eseguire un intervento di riparazione alla condotta adduttrice Consorziale nel tenimento di Giffoni Sei casali Località Foresta”, è stata sospesa l’erogazione idrica ad horas, da questa mattina alle ore 6, in diverse zone.

La mappa dei disagi

A restare senz'acqua, in particolare, Cappelle Superiori, Puzzo di Cappelle, Cappelle Inferiori (tratto compreso tra Via Fuardo e Via S.Luca, compresi Parco Ambra e Palazzine SIULP), Ospedale G. Da Procida, via Altimari di P.Sichelgaita (parte alta), rione Calenda parte alta (tratto compreso tra via De Fugaldo e via Paolo VI inclusa), via S. de Vita e via dei Casali. Potrebbero inoltre verificarsi, in relazione agli assorbimenti di utenza, depressioni idriche nelle zone di Ariella, Pastorano, Torre Bianca, Casa Roma, Casa Leone, Matierno, via degli Etruschi, Cappelle Inferiori e via dei Greci. Salvo imprevisti e compatibilmente con gli assorbimenti dell’utenza, il ripristino del servizio è previsto per le ore 20 di oggi.

A secco anche altri Comuni

Intanto, per lo stesso intervento alla condotta, è scattata la sospensione Idrica anche nei comini di Baronissi, Cava de’Tirreni, Giffoni sei Casali, Pellezzano, dalle 6 fino a stasera. A restare a secco, Baronissi, precisamente Caprecano e Fusara, Cava de’ Tirreni in via Annunziata, San Pietro, Dupino “solo zone alte”, Maddalena, Sparano, Santi Quaranta “solo zone alte” e Giffoni Sei Casali, nonchè Pellezzano in Parco San Giovanni, via Chiuiano, via Kennedy, via S. De Vita.