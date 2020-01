Sospensione idrica ad horas a Pastena: rubinetti a secco per i piani alti

Disagi per i salernitani, a Pastena. E' stata comunicata, infatti, una interruzione idrica ad horas, oggi, 2 gennaio 2020, nel distretto di Pastena.

L'avviso

Come rende noto Salerno Sistemi Spa, a causa di un guasto improvviso alla rete idrica, i rubinetti resteranno a secco per i piani alti dei fabbricati e precisamente dal piano terzo in su. La ripresa è prevista per le ore 21 di oggi, salvo imprevisti.