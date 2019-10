Lavori con sospensione idrica a Nocera Superiore: chiuse tre scuole

Tre scuole chiuse per sospensione idrica, mercoledì 23 ottobre, a Nocera Superiore. Si tratta della San Giovanni Bosco, della Edmondo De Amicis e della sede distaccata del Galizia di Nocera Inferiore.

L'ordinanza

La chiusura dei tre plessi scolastici è stata decisa con ordinanza sindacale per motivi igienico-sanitari a seguito della comunicazione inviata da Gori con la quale il gestore ha preannunciato la sospensione idrica dalle 7 alle 18 per una serie di lavori programmati. Le strade cittadine interessate dall’assenza temporanea di acqua sono via Lamia, località Spineta e Casamilite, via Nazionale, via Cimitero, via Pecoraro, via Libertà, via Garibaldi, via Iroma, via Croce Malloni, località Materdomini e traverse.