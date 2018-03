Guasto agli impianti: 12 comuni del salernitano restano a secco

Sono rimasti improvvisamente a secco Ascea, Camerota, Casal Velino, Castelnuovo Cilento, Centola, Montecorice, Omignano, Orria, Salento, Pisciotta, San Giovanni a Piro e Torre Orsaia.

Il guasto

Presso i dodici comuni del salernitano è scattata la sospensione idrica nella giornata di oggi, fino alle ore 23, per via di un guasto agli impianti. Al lavoro, dunque, la Consac per risolvere i problemi. Disagi.