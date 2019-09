Cronaca Canalone / Via Croce

Cava, sospensione idrica per 8 ore: la mappa dei disagi

In località Croce e Via M. Di Florio, si registreranno i disagi per eseguire la sostituzione di circa 15 metri di condotta adduttrice “Integrativa” a servizio dell’impianto di sollevamento di Croce di Cava