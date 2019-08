Sospensione idrica a Fisciano e Mercato San Severino: tutte le strade coinvolte

Rubinetti a secco, nella giornata di domani (giovedì 8 agosto 2019), in due comuni della Valle dell’Irno. Per via di lavori già programmati, dalle 9 alle 16, sarà sospesa l’erogazione idrica a Mercato San Severino.

I disagi

Le strade coinvolte sono: Via Sibelluccia , Via Ranfone, Via Macello, Via Brecciosa, Via M.Pagano, Via Spiano (S.Girolamo), Via Bagnara, Via Carratu’, Via Eliseo, Via Bagnarosoli, Via Giardino, Via Corticelle, Via Monticelli (Sopra e Sotto), Via Faraldo, Via Licinella, Via Rimembranza, Via Torrione, Via Torrione Marcello, Via Pincera, Via Casa Greco, Via Dogara, C.so Umberto, Via V.Emanuele, Via Fusara, Via Cirillo, Vico Palazzo, Piazza Don G.Fimiani, Via Largo Lampranti, Via A.Villani, Via C.Colombo, Via Casascio, Via S.Vincenzo Curteri, Via Marcello, Via Ferrovia, Via V.Alfano, Via E.Coppola, Via Roma, Via Municipio, P.zza E.Imperio, C.so A.Diaz, Via Campo Sportivo, Via Pizzone, Via Delle Puglie, Via dei Due Principati, Via S.Rocco, Via Ferriera, Via Largo del Tiglio, Via Parrocchia, Via D’Amato, Via S.Magno, Via Castello, Via Trieste, Via Orefici, Via Colombaia, Via Trento, Via Guerrasio, P.zza Garibaldi, Via A.Moro, Via Collina Licinella, Via S.Vincenzo, Via Tenente Falco, Via Livatino, Via Borsellino, P.zza falcone, Via la Corte, Via Torrente Catavato, Via C.Amato, Via Camerelle, Via Ponte Nuovo, Via Solofrana, Via Principe di Garignano, P.zza XX Settembre, Via G.Cesare, P.zza Portanova, Vico Torrente, Via Vanvitelli, Via Firenze, Via Amendola, Via F.Biondo, Via Codola Costa.

Fisciano

L’acqua mancherà dalle 9 alle 16 anche in via Faraldo a Fisciano.