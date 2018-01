Lavori alla rete idrica: disagi a Fisciano e Nocera

A causa della riparazione urgente di una condotta idrica alcune utenze dei comuni di Fisciano, Nocera Inferiore e Nocera Superiore, stanno avendo, in queste ore, mancamenti d'acqua ed abbassamenti di pressione idrica.

Le zone interessate

Fisciano

Via Migliano, via della Panoramica, provinciale Lancusi/Gaiano, via Mandani, via Fusani, via Rocchi, via Materia, via Stabia, via Mai e via Fiocchi.

Nocera Inferiore

Rione Vescovado e Monte Vescovado

Nocera Superiore

Via Casa Pareti, località Casa Milite, via Lamia, via Castagneto, via Cupa Mileto, via Nazionale zona Camarelle, via Cimitero, via Risorgimento, Mc Donald, Materdomini, via Garibaldi, via Croce, va del Santuario, via Riccio, via Croce Melloni, viale Croce, via Giovanni XXIII e via Roma.

L'erogazione dell'acqua riprenderà gradualmente dalle ore 22.00 del 5 gennaio 2018. Si segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi trasitori fenomeni di torbidità dell'acqua di breve durata. Si consiglia, quindi, di far scorrere per alcuni minuti l'acqua dai propri rubinetti.