Rubinetti a secco a Giovi Altimari: i disagi

Disagi in vista per i residenti di Giovi, frazione collinare di Salerno. Per eseguire un intervento di riparazione in via Altimari, infatti, Salerno Sistemi sospenderà l’erogazione idrica dalle 9 alle 13 di giovedì 19 luglio nelle seguenti strade: via Altimari dall’incrocio con Piazza Matteo Frassica all’ incrocio con Via Trinità; via Fontanelle di Giovi.