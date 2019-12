Lavori alla rete idrica: residenti senz'acqua a Giovi

Disagi in vista per i residenti di Giovi. Per eseguire interventi di manutenzione straordinaria in Via Giovi San Nicola ed in Via Giovi Bottiglieri, verrà sospesa l’erogazione idrica dalle 10.30 alle 19.30 di dopodomani (mercoledì 18 dicembre 2019) in alcune strade della frazione collinare di Salerno.

L’elenco

Le strade coinvolte sono: Via San Nicola di Giovi, Via Casa Cuonti, Via Casa Vicinanza di Giovi San Nicola, Via V. Sabatino, Via Giovi Bottiglieri, Via Picarella, Via Carosello di Giovi, Via I. Matarazzo, Via Casa Basso e Via M. Iervolino