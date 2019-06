Guasto improvviso: diverse strade restano senza acqua ad Angri

Disagi ad Angri: a causa di un guasto improvviso, come rende noto la Gori, sono in corso mancanze d'acqua e abbassamenti di pressione dalle 15 di oggi e fino a martedì 18 giugno, alle 12, in varie zone.

La mappa dei disagi

A restare senza acqua, in particolare, via Casalanario, via Cupa Mastrogennaro, via Alveo Sant’Alfonso, via Cuparelle, via Ponte Aiello e via Del Monte.