Rubinetti a secco a Salerno: le strade coinvolte dai disagi

Disagi in vista per diverse famiglie residenti nel quartiere Carmine a Salerno. Per eseguire interventi di manutenzione straordinaria in Via Mario Fabio altezza civico n° 32, infatti, la società Salerno Sistemi sospenderà l’erogazione idrica giovedì 25 luglio dalle 11 alle 15, in via Mario Fabio (dal civico n° 32 al civico n° 46) e in via Fabrizio Pinto (dal civico n° 58 al civico n° 70).