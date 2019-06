Rubinetti a secco a Mercato San Severino: la mappa dei disagi

Disagi in vista, a Mercato San Severino: la Gori, infatti, comunica che per lavori programmati, scatterà la sospensione dell'erogazione idrica da martedì 25 giugno alle 8, fino a mercoledì 26 giugno, alle 6, in diverse strade.

La mappa dei disagi

A secco, dunque, via Giovanni Terrone, Largo Trescete, Via Corticelle, Vico Somma, Via Rampa Campitello, Via Strettola, Largo Pietro Negri, Via Rampa Mascio, Localita' Corticelle, Via Spiano, Via Monsignor Michele Barone, Rampa Don Carlo Gaiano, Via Canonica, Via Rampa Risullo, Via Casa Iannone, Localita' Spiano. E, ancora, Via 24 Ottobre, Via Infossata, Via Giardino, Via Scalara, Via Campanile, Via Spiano-oscato, Vicolo Stretto, Vicolo Casa Coppola, Via Laviano, Via Belvedere, Via Tierre, Piazza Santa Croce, Via Giardino, Via Scalara, Via Dosso.. Infine, niente acqua in Via Campi, Via Rampa Mimmo, Via Rampa Caraviello, Corso Regina Elena, Vico Casa Salvati e Via Casa Cotini.