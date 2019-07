Guasto alla condotta idrica: rubinetti a secco a Mercato San Severino

A causa di un guasto improvviso sono in corso mancanze d'acqua e abbassamenti di pressione dalle 12 alle 15 di oggi in alcune zone del comune di Mercato San Severino.

Le strade

Rubinetti a secco, dunque, in via Sibelluccia, via Vicinale dei Ferrari, via Gerardo Romano, via Collina Licinella, via Tommaso San Severino, via Ranfone, via Firenze, via Bagnanra, via Monticelli di Sopra, via Licinella, via Spiano, via Aldo Moro, via Ferrovia, via Monticelli di Sotto, frazione Corticelle, frazione Monticelli, frazione Oscato, frazione Pandola e frazione Acigliano.