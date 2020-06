Guasto alla condotta, rubinetti senz'acqua a Mercato San Severino e Nocera Superiore

Rubinetti a secco in due comuni della zona nord della provincia di Salerno a causa di un guasto. Sono in corso mancanze d'acqua e abbassamenti di pressione idrica a Mercato San Severino e precisamente in Via Faraldo, Via Ferrovia, Via Campo Sportivo, Via Delle Puglie, Via Normanno, Via Pizzone, Via San Rocco, Via San Marco, Via D'amato, Via Parrocchia Via Marcello ed in tutte le traverse della zona. Il ripristino della normale erogazione idrica avverrà gradualmente a partire dalle 19:30 di oggi. Stessa situazione in Via San Clemente, Via Vincenzo Russo, ed in tutte le traverse della zona ricadenti nel comune di Nocera Superiore.

