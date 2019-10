Rubinetti a secco in mezza provincia, il 23 ottobre: la mappa delle sospensioni idriche

Rubinetti a secco in mezza provincia di Salerno, il 23 ottobre. Per iniziare, la Gori annuncia una sospensione dell'erogazione idrica dalle 7 alle 18 di mercoledì a Fisciano, precisamente presso la Frazione Penta, via Subia, Via Rocchi, Via Ma, Via Dietro Rocchi, Via Teggiano e traverse.

Le altre zone

Nella stessa fascia oraria, l'acqua mancherà anche a Bracigliano in Via Diaz, Via Verdi, Via Cardaropoli, Via Vescovo Capaccio, Via Donnarumma, Via Provinciale per Ciorani, via Masseria, via Capo le Pietre, Via Strettoia, Via Cupa de Simone, traversa Carderolpoli, Via Pignataro e traverse. Nonchè a Pagani, in Via Amalfitana e Via Tramontana e traverse.

I disagi

Infine nello stesso giorno e orario, rubinetti a secco anche a Nocera Inferiore, in Località Vescovado, Via Capocasale e traverse. Disagi in vista per innumerevoli cittadini.