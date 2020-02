Sospensione idrica nell'Agro-Nocerino-Sarnese: tre comuni a secco

Mezzo Agro - Nocerino a secco, il 12 e il 13 febbraio. La Gori, infatti, annuncia la sospensione dell'erogazione idrica, la prossima settimana, da mercoledì a giovedì, in diversi comuni.

La mappa dei disagi

In particolare, mercoledì 12 febbraio alle 12 a giovedì 13 febbraio alle 6, poi, rubinetti a secco a San Valentino Torio: sarà predisposto il servizio sostitutivo con autobotte in Piazza Ferrovia di fronte stazione Circumvesuviana, in via Giovan Battista Vico nei pressi Parcheggio campo sportivo, in via Provinciale nei pressi parcheggio Industria Graziella, in via San Valentino nei pressi parcheggio Mercato ortofrutticolo (Comune di Sarno). Nella stessa fascia oraria, a Sarno, sospensione idrica in via Roma (tratto da incrocio con Vico Marcullo a incrocio con Via Lanzara), Vico Marcullo (dal civ. 17 fino a incrocio Via Roma), Via Masseria Medici, Via Medici, Via Scesce, Via Lavorate Nuova, Piazza Andrea Crescenzi, Carrara Londrone, Località Santo Iasso, Località Masseria Muonzo, Via Carrara Santo Iasso, Via Masseria Spagnuolo, Via Vecchia Lavorate, Località Masseria Spagnuolo, Masseria Pigliuocco, Via Masseria Muonzo, Via Acquarossa, Via Lavorate Centro, Via Fraina, Località Masseria Monturiello, Masseria Stefanelli, Via Masseria Iermaniello, Via Serrazzeta, Via II Conceria Ruotolo, Località Masseria Prezza, Via Saltimatti, Via Pantano Gnilino, Via Masseria Prezza, Via Masseria Monturiello, Via Fontanelle, Via Masseria Inferno, Via Provinciale Amendola, Contrada Cognulo, Via Indipendenza, Via San Valentino, Via Ticino, Via Carrara Cognulo, Piazza Lago, Via Masseria Pirocca e traverse. Il servizio sostitutivo con autobotte, poi, sarà attivato in Via Nuova Lavorate nei pressi parcheggio piscina Vitalica, Via San Valentino nei pressi parcheggio Mercato ortofrutticolo, Via Provinciale nei pressi parcheggio Industria Graziella (comune di San Valentino Torio).

Ancora, sospensione dell'erogazione idrica da mercoledì 12 febbraio alle 14 a giovedì 13 febbraio alle 8, nelle seguenti zone del comune di Nocera Inferiore, in Via Del Parco, Via Urbulana, Via Falcone, Via Cafiero, Via F.lli Buscetto, Via Borsellino, Via Piccolomini di Aragona, Vicolo Pietraccetta, Via Calenda, Via Federico Ricco, Via Orlando, Via A. de Nicola, (Ospedale Umberto I) , Via G. Vico, Via Pucci, Via loria, Via Solimena, Via F. Dentice d’Accadia, Via Domenico Rea, Via Cicalese I tratto da incrocio via D’Alessandro, Via Napoli, Via d’Alessandro, Via de Curtis, Via E. de Filippo, Via Sant’Andrea, Via N.B. Grimaldi, Via I. Gabola, Largo S. Biagio, Largo Sant’Antonio, Piazza Zanardelli, Via A. Bosco Lucarelli. E ancora in Via F. De Chiara, Via Galizia, Via Cuomo, Via di Florio, Viale S. Francesco d’Assisi, Via D. Siniscalchi, Via P. Martinez Cabrera, Via Siciliano, Via Angrisani, Via G. Matteotti , Via Petrarca, Via Buonincontro, Via degli Angeli, Via M. Levi Bianchini, Via G.B. Castaldo, Via G. Marconi, Via Pucci, Via T. L. Caro , Piazza Trieste e Trento , Via G. Canale, Via Roma, Via Dodecapoli Etrusca, Via U. De Pagani, Via Santi Felice e Costanza, Via Padre Prisco Pecoraro, Via Genovesi, e traverse. Sarà predisposto il servizio sostitutivo con autobotte in via A. De Nicola (Ospedale Umberto I).