Sospensione idrica a Pagani: la mappa dei disagi

Rubinetti a secco a Pagani: la Gori fa sapere che verrà sospesa l'erogazione idrica dalle 17 alle 21 di lunedì 23 settembre in diverse zone.

La mappa dei disagi

Via Guido Tramontano, Via Carlo Tramontano, via Tramontana, via Armando Diaz, via San Domenico, via Marino Guerritore, via Napoli, via Giuseppe Garibaldi, via Giuseppe Torre ed in tutte le traverse della zona