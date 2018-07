Guasto alla condotta idrica, rioni collinari a secco: i disagi

Disagi per i residenti dei rioni collinari di Salerno. La società Ausino-Servizi Idrici Integrati comunica che si è verificata una improvvisa rottura sulla rete idrica “Consorziale” e pertanto si reso necessario sospendere ad horaas l’erogazione idrica sulla condotta.

L’elenco

L’acqua, dunque, manche a Sordina, Matierno, Torre Bianca – Casa Roma – Casa Leone, Via dei Greci (tratto compreso tra Salita San Giovanni e località Fontanafiore), Via Partecipazione, Traversa dei Greci, Traversa Magna Grecia, Salita San Giovanni, Cappelle Inferiori (compreso Parco Ambra e palazzine Siulp), Cappelle Superiori, Puzzo di Cappelle, Montecasino (parte alta), Ospedale “Giovanni Da Procida”, Frazioni Pellezzano (Chiuiano – via J.F. Kennedy – Via de Gasperi – Via S. De Vita – via dei Casali), Rione Calenda (tratto compreso tra via De Fugaldo e Via Paolo Vi inclusa).

Il servizio di erogazione idrica tornerà ad essere attivo, salvo imprevisti, nelle prime ore pomeridiane.