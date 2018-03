Lavori all'acquedotto, Roccapiemonte resta a secco: i disagi

Disagi in vista a Roccapiemonte: è stata disposta la sospensione dell’erogazione notturna dell’acqua potabile dell’acquedotto pubblico, dal 26 al 30 marzo.

L'ordinanza

"Sono stati appaltati e sono in corso di esecuzione i lavori di ripristino funzionale del pozzo ubicato nel piazzale acquedotto, i cui lavori sono in fase di ultimazione - si legge sull'ordinanza del sindaco - La prossima fase lavorativa prevede la rimozione della attuale pompa provvisoria dal pozzo e la successiva installazione della nuova pompa". La durata è stata stimata in giorni 4. Disposta, dunque, la sospensione dell’erogazione notturna dell’acqua potabile dell’acquedotto pubblico nel Comune di Roccapiemonte dalle ore 22,30 alle ore 5.00 del giorno successivo.