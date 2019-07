Rubinetti a secco a Salerno: la mappa dei disagi per i lavori

Rubinetti a secco, a Salerno, il 1° e il 2 agosto in diverse zone cittadine. Per iniziare, la Salerno Sistemi Spa fa sapere che, al fine di eseguire interventi di manutenzione straordinaria in Viale dei Pioppi, verrà sospesa l’erogazione idrica dalle ore 23 di giovedì 1° agosto alle ore 6 di venerdì 2 agosto, in viale dei Pioppi ( da incrocio con viale degli Olmi al civico n° 35 ) e viale delle Acacie.

La mappa dei disagi

Inoltre, per la manutenzione straordinaria in via Roberto Wenner incrocio Via T. C. Felice ed in Via Roberto Wenner incrocio Via A. Amato, rubinetti a secco il 1° agosto, dalle ore 7 alle ore 11.30 in Via Tiberio Claudio Felice, Via Terre Risaie, Via Mecio Gracco, Via Firmio Leonzio, Via Terre Risaie e Via Noce. Poi, dalle ore 7 alle ore 15.30, sospensione idrica in Via Roberto Wenner (tratto compreso tra rotatoria Via S.Leonardo/Via Fuorni e svincolo tangenziale altezza Via dei Carrari), Via Fuorni di Sotto, Via Antonio Amato e Via Cappello Vecchio.