Lavori a Salerno, rubinetti a secco per 4 ore: la mappa dei disagi

Rubinetti a secco, il 10 luglio, dalle 11 alle 15. La Salerno Sistemi Spa fa sapere che, per eseguire un intervento di riparazione a Giovi Incarto, sospenderà l’erogazione idrica in via Incarto dal numero civico 1 al numero civico 27 e dal civico 2 al civico 48.

Ad ogni modo, la società si adopererà per ridurre al minimo il disagio.