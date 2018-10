Sospensione idrica a Salerno: manca l'acqua per dieci ore

Salerno Sistemi dovrà eseguire interventi di manutenzione straordinaria in via Tiberio Claudio Felice, incrocio con via Mecio Gracco, e in via Wenner, incrocio con via Tiberio Claudio Felice. Per questo motivo, comunica che sarà necessario sospendere l'erogazione dell'acqua mercoledì 24 ottobre dalle ore 10 alle 20.

Strade coinvolte

Rubinetti a secco in via Tiberio Claudio Felice, via Roberto Wenner, via Antonio Amato, via Cappello Vecchio, via Terre Risaie, via Prudenza, via dei Carrari, Viale Giuseppe Raffale Pastore, via Mecio Gracco, via Firmio Leonzio, via Stefano Brun, via Acquasanta, via Andrea de Luca, via Zanzella della Porta, via Francesco Icace, via Bernardo Marchisano, via Giovannino Carola, via Giovanni Ferraiolo, via Noce, via Diomede Cioffi, via Allende nel tratto compreso tra via Uffici Finanziari e via Wenner.