Rubinetti a secco a Salerno: la mappa delle sospensioni idriche, 4 giorni di disagi

Quattro giorni di disagi, a Salerno, per una serie di interventi di manutenzione straordinaria sulla rete cittadina. La Salerno Sistemi, infatti, rende noto che verrà sospesa l'erogazione idrica in diverse zone della città.

La mappa

Per iniziare, lunedì 11 marzo dalle ore 10 alle ore 16, per eseguire interventi di manutenzione straordinaria in viale della Repubblica incrocio con Via R. Mazzetti – Matierno, rubinetti a secco in viale della Repubblica. A seguire, martedì 12 marzo dalle ore 11 alle ore 15, per eseguire interventi di manutenzione straordinaria in Via Capitano Domenico Fiore altezza civico n° 36, niente acqua in via Capitano Domenico Fiore e via dei Mille civico n° 36 e civico n° 52, mentre mercoledì 13, dalle ore 9 alle ore 18, per eseguire interventi per la realizzazione della nuova rete idrica stradale e dei relativi collegamenti in via Incarto, sospensione idrica a Giovi Incarto. Per finire, il 14 marzo, dalle 14.30 alle 17, per alcuni lavori in via Trento, all'altezza del civico 75, disagi in via Trento da incrocio con Via Vincenzo Loria ad incrocio con Via Raffaele Ricci, via Raffaele Ricci, via Raffaele Mauri, via Nicola vernieri, via Giovan Battista Lama, via Ulisse Caputo, via Antonio Barone, via Bellisario Corenzio, via Vincenzo Loria, via Lorenzo e via R. Cocchia dal parcheggio metropolitana a sottopasso ferroviario.