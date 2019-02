Sospensione idrica a Salerno lunedì 11 febbraio: la mappa dei disagi

Rubinetti a secco per 7 ore, a Salerno, lunedì 11 febbraio. Per eseguire alcuni interventi di manutenzione straordinaria in Via delle Calabrie, all'incrocio con Via Case Rosse, verrà, infatti, sospesa l’erogazione idrica dalle ore 9 alle 16, in diverse strade della zona Vestuti.

La mappa dei disagi

In particolare, in via Zara, via Nizza civici da 78 ad 86 (numerazione pari), via Macchiaroli, via Lugi Cacciatore (tratto compreso tra via C. Carucci e via Zara), via Torre, via Santi Martiri Salernitani, via Giovan Battista Mazzara e via Dalmazia (tratto compreso tra Via Conforti e Via Santi Martiri Salernitani). Disagi in vista.