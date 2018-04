Rubinetti a secco a Salerno per 3 ore: la mappa dei disagi

Rubinetti a secco, giovedì 12 aprile, a Salerno. In particolare, per eseguire lavori di straordinaria manutenzione sulla rete idrica, la Salerno Sistemi fa sapere che in diverse strade verrà sospesa l'erogazione idrica.

La mappa

A restare senz'acqua, via Donato Antonio Altimari dalle ore 13 alle ore 16. Stesso disagio, alla stessa ora, anche in via Montestella dal civ. n° 9 al civ. n° 21 e dal civ. n° 22 al civ. n° 30. La Società si adopererà per ridurre al minimo il disagio all’utenza interessata.