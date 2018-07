Rubinetti a secco a Salerno: la mappa dei disagi

Rubinetti a secco per diverse ore, in città. Come fa sapere la Salerno Sistemi, per un intervento di riparazione in via Alfredo Capone, verrà sospesa l’erogazione idrica dalle ore 9.30 alle ore 15.30 di giovedì 12 luglio in via Alfredo Capone, via Andrea Guglielmini e via Pietro Capasso.

La Società si adopererà per ridurre al minimo il disagio all’utenza interessata.