Sospensione idrica a Salerno: la mappa dei disagi

Rubinetti a secco a Salerno: giovedì 15 febbraio, dalle ore 9 alle ore 15, infatti, è prevista una sospensione idrica in diverse strade salernitane.

La mappa

La Salerno Sistemi Spa ha fatto sapere che, per interventi di manutenzione straordinaria in via Belvedere angolo via Panoramica, mancherà l'acqua in via Panoramica dal raccordo Tangenziale al Deposito Enel, in via Vecchia di Giovi e in via Belvedere dal civico n° 33 al civico n° 39.