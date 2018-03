Sospensione idrica a Salerno per lavori: la mappa dei disagi

Rubinetti a secco in città: la Salerno Sistemi ha fatto sapere che, per eseguire interventi di manutenzione straordinaria in via Fra Generoso all'angolo via Santa Maria della Consolazione, verrà sospesa l’erogazione idrica dalle ore 11 alle ore 15 di giovedì 15 marzo, proprio in via Fra Generoso. La Società si adopererà per ridurre al minimo il disagio all’utenza interessata.