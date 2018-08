Rubinetti a secco per 7 ore a Salerno: la mappa dei disagi

Rubinetti a secco, a Salerno, per eseguire un intervento di riparazione urgente: come rende noto la Salerno Sistemi, in via Roberto Wenner altezza civici 2 e 4, verrà sospesa l'erogazione idrica per il giorno 16 agosto dalle ore 9 alle ore 16, salvo imprevisti alle seguenti strade e traverse limitrofe.

Ecco le strade interessate alla sospensione idrica

Via Roberto Wenner ( da via Antonio Amato a via Salvatore Allende)

Via Fuorni di sotto

Via Antonio Amato

Via Tiberio Claudio Felice

Via dei Carrari

Via Acquasanta

Via Diomede Cioffi

Via Andrea De Luca

Via Tommaso Prudenza

Via Capitolo San Matteo

Via Salvatore Allende

La Società, conclude la nota, si adopererà per ridurre al minimo il disagio all’utenza interessata