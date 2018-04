Lavori in via Mancini, diverse strade restano a secco: la mappa

Disagi in vista a Salerno, per alcuni interventi di manutenzione straordinaria in Via Mancini. La Salerno Sistemi ha fatto sapere che sospenderà l’erogazione idrica dalle ore 13 alle ore 16 di lunedì 16 aprile, in diverse strade.

La mappa dei disagi

A restare a secco, saranno, in particolare, via Mancini, via Buonopane dal civico n°7 al civico n°15 e via Giovan Battista Falcone. La Società si adopererà per ridurre al minimo il disagio all’utenza interessata.