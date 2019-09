Rubinetti a secco per 4 ore a Salerno: la mappa dei disagi

Rubinetti a secco, in città, il 16 settembre: Salerno Sistemi fa sapere che, per eseguire prove tecniche ed interventi di manutenzione straordinaria in via Generale Luigi Cadorna, sarà necessario sospendere l'erogazione idrica.

La mappa dei disagi

Lunedì 16 settembre dalle ore 9 alle ore 13, dunque, niente acqua in via Generale Luigi Cadorna, e in via Aurelio Nicolodi dal civico 55 al civico 99. Disagi in vista.