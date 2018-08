Rubinetti a secco a Salerno per dei lavori: la mappa dei disagi

Rubinetti a secco, in città: la Salerno Sistemi Spa fa sapere che, al fine di eseguire interventi di riparazione in Via Casa Cuonti di Giovi Bottiglieri, sarà necessario sospendere l’erogazione idrica dalle ore 9.30 alle ore 15 di venerdì 17 agosto in diverse strade.

Le strade interessate

Via Casa Cuonti

Via Vincenzo Sabatino

Via Carosello di Giovi

La Società si adopererà per ridurre al minimo il disagio all’utenza interessata.