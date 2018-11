Lavori di manutenzione straordinaria a Salerno: rubinetti a secco, la mappa

Rubinetti a secco, in diverse strade cittadine: la Salerno Sistemi Spa ha fatto sapere che, al fine di eseguire interventi di manutenzione straordinaria sul Lungomare Marconi, all'incrocio via Giuseppe Centola, verrà sospesa l’erogazione idrica dalle ore 9 alle ore 15 di lunedì 19 novembre in via Giuseppe Centola, dall'incrocio con via Giulio Ruggi all'incrocio con via Lungomare Marconi e in via Lungomare Marconi ai civici 3 – 17 – 20 – 40 – 42.

La mappa

Nella giornata di martedì sempre per interventi di manutenzione straordinaria, sarà necessario sospendere l’erogazione idrica dalle ore 11 alle ore 14, in via Incarto (Giovi Incarto).