Rubinetti a secco anche il 19 aprile in alcune strade salernitane: la mappa dei disagi

Rubinetti a secco giovedì 19 aprile: al fine di eseguire alcuni interventi di manutenzione straordinaria in Via Botteghelle verrà sospesa l’erogazione idrica dalle ore 13 alle ore 16 nella strada salernitana.

L'altra sospensione

Nella steggia giornata e alla stessa ora, per via della manutenzione straordinaria in via Palinuro, rubinetti a secco nella stessa via Palinuro, via Leucosia, via Parmenide e Traversa Romano. Disagi in vista.