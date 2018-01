Sospensione idrica ad horas a Salerno: la mappa dei disagi

Rubinetti improvvisamente a secco in città: la Salerno Sistemi Spa comunica che, per eseguire un intervento di manutenzione straordinaria urgente ed indifferibile sulla rete idrica in viale delle Ginestre ed evitare pericoli per la pubblica e privata incolumità, è necessario sospendere l’erogazione idrica ad horas in diverse strade. Si prevede, salvo imprevisti, di ripristinare il regolare servizio entro le ore 19. La Società si adopererà per ridurre al minimo il disagio all’utenza interessata.

La mappa dei disagi:

viale delle Ginestre

viale degli Eucalipti

viale A. Tesauro

via V. Buonopane

via F. Mancini

via R. Virtuoso

via A. Lenza

via G. Quagliariello

piazza R. Petti

via G. B. Falcone

via Palestro

via Casarse

via G. Martuscielli

via F. Amodio

via Aspromonte

via D. Romagnano

via P. Del Pezzo

via N. Granati

via M. Farina

via F. Della Monica

via orofino

via N. Moscati

via Sica

piazzale Serino

via Felline

via A. Migliorati

via O. de Sica

via G. Cristaino

via E. Moscati

via S. Passaro

via P. Grifone

via C. Vestuti