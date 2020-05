Lavori in via Acquasanta: rubinetti a secco per 7 ore a Salerno, i disagi

Rubinetti a secco, il 19 maggio, dalle 9 alle 16, in diverse strade della città. Salerno Sistemi fa sapere che per eseguire interventi di manutenzione straordinaria in via Acquasanta, all'altezza del civico 33, è necessario sospendere l’erogazione idrica martedì, in varie vie. La Società si adopererà per ridurre al minimo il disagio all’utenza interessata

L'elenco delle strade interessate

Via Acquasanta

via Zannella della Porta

via Bernardo Marchisano

via Tommaso Caruto

via Francesco Icace

via Giovannino Carola

via Giovanni Ferraiolo