Lavori in via Picenza: sospensione idrica per 5 ore a Salerno

Disagi in vista a Salerno, venerdì 2 agosto. Salerno Sistemi fa sapere che, al fine di eseguire interventi di manutenzione straordinaria in via Picenza, verrà sospesa l’erogazione idrica dalle ore 10 alle ore 15, in Via Picenza (dalla rotatoria Arbostella ad incrocio con via Tusciano), Via Alfonso La Marmora Generale, Traversa Varese e Via Quarto civico n°101.