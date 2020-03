Lavori sulla rete idrica a Salerno: rubinetti a secco, la mappa dei disagi

Rubinetti a secco, il 20 marzo, dalle 9.30 alle 15.30. Salerno Sistemi Spa fa sapere che, al fine di eseguire intervento di riparazione sulla rete idrica in via Fabrizio Pinto (altezza civico n.72), è necessario sospendere l’erogazione in via Fabrizio Pinto (nel tratto compreso tra Via G.Fabio e Via F. La Francesca), via Matteo Platamone, via Francesco La Francesca (nel tratto compreso tra Via F. Pinto e Via San Giovanni Bosco), via Mario Fabio (solo civici di numerazione pari) e via Giuseppe Fabio (nel tratto compreso tra Via F. Pinto e Via M. Fabio).

Il guasto ad horas

Intanto, altri disagi sono previsti oggi, 17 marzo, a causa di un guasto improvviso, a San Valentino Torio: in Via Pedice, Traversa Garibaldi ed in tutte le traverse della zona, rubinetti a secco. I tecnici sono al lavoro per provvedere alla riparazione del guasto. Il ripristino della normale erogazione idrica avverrà gradualmente a partire dalle 16:30. La Gori infine segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell’acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l’acqua dai propri rubinetti.

