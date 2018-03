Sospensione idrica per due giorni a Salerno: la mappa dei disagi

Disagi in vista per diverse famiglie residenti Salerno. Per eseguire interventi di manutenzione straordinaria in via Fra Generoso, angolo via Santa Maria della Consolazione, verrà sospesa l’erogazione idrica dalle 9.30 alle 15 di giovedì 22 marzo 2018, in diverse strade e traverse limitrofe: via De Renzi, via Santa Maria della Consolazione, Rampe San Lorenzo, via Gradoni San Lorenzoe via Porta San Nicola (dal civico 1 al civico 9). Nello stesso giorno, ma dalle 13 alle 16, si verificherà una situazione analoga in via Ligea.

Venerdì 23 marzo 2018, a causa di interventi di manutenzione straordinaria in via Roberto Mazzetti, angolo via Vecchia di Casa Roma, mancherà l’acqua, dalle 11 alle 14, in via Roberto Mazzetti (dal civico n° 31 ad incrocio con Via Vecchia di Casa Roma), via Vittorio Grazia dei e via Vecchia di Casa Roma.