Lavori in via Summonte: rubinetti a secco in diverse strade a Salerno

E' previsto un intervento di riparazione in via Pietro Summonte, a Salerno: verrà sospesa l'erogazione idrica il 23 marzo dalle ore 13:30 alle ore 16, in particolare, in diverse strade.

La mappa dei disagi

Precisamente, rubinetti a secco in via Pietro Summonte, via Eliodoro Lombardi, via E.A. Mario (civici di numerazione dispari tra il n.15 ed il n.25), piazza Zevi, via Aldo Borrelli e via Gabriele Altilio. Disagi in vista.