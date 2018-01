Manutenzione straordinaria in via Ligea: rubinetti a secco, la mappa dei disagi

Rubinetti a secco, mercoledì 24 gennaio, dalle 9 alle 17.30 in città: la Salerno Sistemi Spa fa sapere che, al fine di eseguire interventi di manutenzione straordinaria in via Ligea, all’interno dell’area di cantiere di Salerno Porta Ovest, è necessario sospendere l’erogazione idrica. La Società si adopererà per ridurre al minimo il disagio all’utenza.

L'elenco delle strade coinvolte

Via Gradinata Alberto de Sanctis

Via Indipendenza dal civico n° 46 al civico n° 52

Via Ligea Dal civico n° 116 ad incrocio con Via Alfonso Gatto