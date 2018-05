Rubinetti a secco in diverse strade a Salerno: la mappa dei disagi

Rubinetti a secco, in città. Lo rende noto la Salerno Sistemi: al fine di eseguire interventi di manutenzione straordinaria in via Eugenio Caterina, altezza civico 29, verrà sospesa l’erogazione idrica dalle ore 11 alle ore 15 di giovedì 24 maggio, in via Eugenio Caterina dall'incrocio con via Nizza, fino a piazza Montpellier.

Lavori a Ogliara

Sempre giovedì, a causa di alcuni interventi di manutenzione straordinaria in via Ogliara, all'altezza civico n° 28, niente acqua dalle 10 alle ore 15 in via Ogliara, via Postiglione, via Piedimonte, via Montecasino, via Vignola, via Breccia, via Orefice, via Serrone, via Casa Russo, via Casa Bruna, via Cupa sotto la Chiesa e via Aversana. Disagi in vista.