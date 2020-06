Manutenzione a Fisciano: rubinetti a secco, la mappa dei disagi

Rubinetti a secco a Fisciano: la Gori fa sapere che per via della manutenzione degli impianti idrici, sarà sospesa l’erogazione idrica dalle 10 alle 19 di mercoledì 1 luglio in varie zone.

La mappa dei disagi

Via Dei Cipressi,

Corso Umberto I,

Piazza Macchiarelli,

Via Chiesa,

Via San Nicola,

Via Principe Umberto,

Via Fratelli Ascolese,

Via Barbuti,

Strada Provinciale 254.

SERVIZIO IDRICO SOSTITUTIVO con AUTOBOTTE presso:

Via Principe Umberto, presso Piazza Comunale n. 1;

BATTERIA DI FONTANINE in Piazza del Popolo, Villa Comunale, Località Pizzolano.

Per tutta la durata della sospensione idrica.

Si segnala, infine, che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell’acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l’acqua dai propri rubinetti.