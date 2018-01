Lavori in via Santi Martiri, rubinetti a secco in diverse strade del centro

Rubinetti a secco, in diverse strade salernitane, il 29 gennaio. A causa di alcuni lavori in via Santi Martiri, infatti, scatterà una sospensione idrica dalle 9 alle 15.30.

Le strade coinvolte

Niente acqua, in particolare, in via Dalmazia, via Staibano, via Carucci, via Manzo, via Mazzara, via Mazziotti e via Torre, Giordano, via Santi Marturi e, infine, sul tratto di Corso Vittorio Emanuele compreso tra via Marano e via Santi Martiri.