Sospensione idrica a Salerno per lavori: la mappa dei disagi

Sospensione idrica e disagi, in città. La Salerno Sistemi, infatti, ha reso noto che, per eseguire alcuni interventi di manutenzione straordinaria in Via Fabrizio Pinto all'altezza del civico 32, giovedì 29 novembre, mancherà l'acqua dalle ore 9 alle ore 15, in alcune strade.

La mappa

In particolare, il provvedimento interessa via Fabrizio Pinto, da Via Carmine ad incrocio con Via Vincenzo Pierro e la traversa Giovanni De Fenza. Disagi in vista.