Sospensione idrica a Salerno per alcuni lavori, la mappa dei disagi

Disagi a Salerno, per due giorni. Per iniziare, domani, 3 maggio, dalle 10 alle 13, in alcune strade salernitane, come fa sapere Salerno Sistemi Spa, al fine di eseguire alcuni interventi di manutenzione straordinaria in via Incarto, all'angolo di via San Pio da Pietralcina è necessario sospendere in via Incarto dal civico n° 37 al civico n° 56.

La mappa

Al fine di eseguire interventi di manutenzione straordinaria in via Duomo, poi, risulta necessario sospendere l’erogazione idrica dalle ore 14 alle ore 16 di giovedì in via Duomo dall'incrocio Via dei Mercanti a Piazza Cavour e in Largo Sant’Agostino. Per eseguire interventi di manutenzione straordinaria in via Sant’Elia verrà sospesa, infine, l’erogazione idrica dalle ore 10 alle ore 14 di venerdì 4 maggio in via Sant’Elia dal civico n° 9 ad incrocio con via Spontumacia.