Sospensione idrica a Salerno, 5 ore a secco: la mappa dei disagi

Rubinetti a secco, a Salerno, per 5 ore: la Salerno Sistemi Spa ha fatto sapere che, al fine di eseguire un intervento di riparazione in Piazza Carlo Ceretti, è necessario sospendere l’erogazione idrica dalle ore 9 alle ore 14 di giovedì 5 luglio, in diverse strade.

Le strade interessate alla sospensione