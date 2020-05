Guasto alla rete principale: rubinetti a secco a Salerno, la mappa dei disagi

Sospensione idrica ad horas, nella zona dello stadio Vestuti. A causa della rottura della rete principale di via Michele Conforti, all'angolo di via Luigi Cacciatore, al fine di eseguire un intervento di riparazione urgente ed indifferibile, infatti, è stata sospesa l’erogazione idrica ad horas in diverse strade.

La mappa

In particolare, rubinetti a secco in via Michele Conforti, via Luigi Cacciatore, via Mazziotti, via Bilotti e Piazza Casalbore. Si prevede, salvo imprevisti, di ripristinare il regolare servizio idrico entro le ore 18:30.